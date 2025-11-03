Ultim’ora: Napoli “retrocesso” al secondo posto d’ufficio Arrivato ora lo statino ufficiale della Lega"> Un pesante colpo di scena in grado di scuotere l’intero ambiente napoletano che mai se lo sarebbe potuto aspettare. È arrivata poco fa la comunicazione ufficiale della Lega, che ha scatenato sorpresa e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Il Napoli, dopo settimane di valutazioni e dati incrociati, è stato “retrocesso” al secondo posto d’ufficio. Una decisione che ha immediatamente acceso il dibattito. Il club partenopeo, fino a pochi giorni fa saldo al vertice, ha visto la propria posizione scalare all’improvviso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ultim’ora: Napoli “retrocesso” al secondo posto d’ufficio | Arrivato ora lo statino ufficiale della Lega