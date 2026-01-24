Ucraina | terminata seconda sessione di colloqui ad Abu Dhabi

Sono terminate le seconde trattative ad Abu Dhabi tra rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti. Le discussioni, svoltesi in un contesto di dialogo multilaterale, hanno visto coinvolti diversi negoziatori con l’obiettivo di favorire un avanzamento nelle questioni di interesse comune. Questi incontri rappresentano un passo importante nel tentativo di trovare soluzioni diplomatiche alle tensioni in atto nella regione.

Abu Dhabi, 24 gen. (Adnkronos) - Si è conclusa la seconda sessione di colloqui ad Abu Dhabi tra negoziatori russi, ucraini e americani. Lo ha annunciato la portavoce del delegato di Kiev Roustem Oumerov. Anche le agenzie di stampa russe hanno riferito che la delegazione russa era tornata al suo hotel ad Abu Dhabi.

