Cadavere trovato nel fiume Reno | mistero sull’identità dell’uomo e sulle cause della morte

Bologna, 19 novembre 2025 – Ritrovato nel fiume Reno il cadavere di un uomo. Il corpo è stato avvistato nella zona del fiume tra il Lippo di Calderara di Reno e Bologna dove c’è una cava. L’allarme lanciato da uno dei dipendenti della cava. È stato infatti uno dei dipendenti che lavora nel cantiere della cava a dare l’allarme dopo aver visto il corpo che si era fermato sulla riva del fiume dopo essere stato trascinato dalla corrente e probabilmente essersi impigliato nella vegetazione. Sconosciuta l’identità dell’uomo trovato in acqua senza vita. Al momento resta sconosciuta l’identità dell’uomo e non si tratta di nessuno dei dipendenti dell’azienda che lavora nella cava in quanto all’appello sono tutti presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

