Tether all'assalto della Juventus ma Exor chiude | nessuna cessione in vista

Il consiglio di amministrazione di Exor ha ufficialmente respinto la proposta di Tether di acquisire una partecipazione di controllo nella Juventus. La decisione è stata unanime e conferma la volontà di Exor di mantenere il controllo sulla società calcistica, smentendo così le voci di una possibile cessione.

Il consiglio di amministrazione di Exor, in una nota, «respinge all’unanimità la proposta di Tether relativa all’acquisizione di una partecipazione di controllo in Juventus Exor N.V.». La decisione unanime del Consiglio di Amministrazione Exor «annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità la proposta non sollecitata» presentata da Tether Investments «per. Feedpress.me Exor, il rifiuto a Tether per la Juve è ufficiale: "Noi e Agnelli da più di un secolo" - La holding della famiglia Agnelli, guidata dal CEO Elkann, ha respinto l'offerta da parte della società di cryptovalute ... tuttosport.com

