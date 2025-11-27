Al consultorio familiare di Librino una panchina rossa dedicata ad Anna D’Amico

È stata collocata all’ingresso del consultorio familiare del Pta San Giorgio-Librino la panchina rossa, inaugurata nella mattina di ieri per rappresentare non solo la memoria, la denuncia e l’impegno contro ogni forma di violenza sulle donne, ma anche il ricordo dell’assistente sociale Anna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Al consultorio familiare di Librino una panchina rossa dedicata ad Anna D’Amico

