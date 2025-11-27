Al consultorio familiare di Librino una panchina rossa dedicata ad Anna D’Amico

Cataniatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata collocata all’ingresso del consultorio familiare del Pta San Giorgio-Librino la panchina rossa, inaugurata nella mattina di ieri per rappresentare non solo la memoria, la denuncia e l’impegno contro ogni forma di violenza sulle donne, ma anche il ricordo dell’assistente sociale Anna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

al consultorio familiare di librino una panchina rossa dedicata ad anna d8217amico

© Cataniatoday.it - Al consultorio familiare di Librino una panchina rossa dedicata ad Anna D’Amico

Contenuti che potrebbero interessarti

consultorio familiare librino panchinaConsultorio Teramo, inaugurata panchina rossa e piantato ulivo - Alle ore 11, davanti alla sede del consultorio familiare in contrada Casalena a Teramo, è stata inaugurata una panchina rossa e in seguito è stato piantato un ulivo, gesto che unisce memoria, impegno ... Lo riporta ansa.it

consultorio familiare librino panchinaAsl4, Consultorio di Teramo, inaugurata la panchina rossa e l’ulivo - ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Una cerimonia simbolica e partecipata ha segnato questa mattina, a Teramo, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ... Segnala abruzzonews24.com

Cerca Video su questo argomento: Consultorio Familiare Librino Panchina