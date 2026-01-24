Tornano le Black Panther l’Ice risveglia la battaglia

Nel 1966, a Oakland, nasceva il Black Panther Party, un movimento che avrebbe segnato profondamente la storia politica degli Stati Uniti. Con l’obiettivo di promuovere i diritti della comunità afroamericana, il partito si impose come una delle realtà più radicali e influenti dell’epoca. Oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, le Black Panther tornano a riaccendere l’interesse e la discussione sul loro ruolo e il loro lascito.

Nell'ottobre del 1966, a Oakland, in California, nasceva il Black Panther Party, una delle esperienze rivoluzionarie più radicali e temute della storia politica statunitense. A oltre 55 anni di distanza, i suoi ideali non sopravvivono come reliquie nostalgiche, ma come strumenti ancora necessari di lettura e di conflitto. Il motivo è evidente. Il partito è nato come risposta diretta alla violenza strutturale dello Stato, incarnata dalla brutalità poliziesca contro la comunità afroamericana, e ha messo al centro della propria azione il nazionalismo nero, il socialismo e il diritto all'autodifesa armata. A Philadelphia tornano le Black Panther armate: "Così proteggiamo la comunità dall'ICE"A Philadelphia, le Black Panther sono tornate in azione dopo la morte di Renee Good, uccisa da un agente dell'ICE. L'Ice spaventa le comunità. A Philadelphia tornano le Black Panther armate nelle strade. "La gente si sente più sicura"A Philadelphia, le tensioni legate alle azioni dell'ICE e alla recente perdita di Renee Good hanno portato al ritorno delle Black Panther nelle strade. L'Ice spaventa le comunità. A Philadelphia tornano le Black Panther armate nelle strade. La gente si sente più sicuraIl Black Panther Party for Self-Defense riprende la lotta del movimento degli anni '60 fondato da Huey P. Newton e Bobby Seale. Le prime apparizioni dopo la morte di Renee Good: Se fossimo stati lì, ...

