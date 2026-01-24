Torna a casa per recuperare le sue cose e l'ex marito le spara | chi era Assunta Currà uccisa in Calabria

Assunta Currà, originaria della Calabria, è stata tragicamente uccisa dal marito, Pasquale Calzone, che si è poi suicidato. La vicenda si è svolta durante il tentativo di recuperare alcuni effetti personali. La notizia ha suscitato grande dolore e attenzione sulla violenza domestica, evidenziando la gravità di tali episodi.

Pasquale Calzone ha ucciso la moglie Assunta Currà con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma. La vittima, che già non viveva più con l’ex marito, si era recata nell'abitazione per raccogliere alcuni suoi effetti personali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccide la moglie e poi si suicida: Assunta Currà aveva 55 anni. I due si stavano separando, la donna era tornata per riprendere le sue coseA Mileto, in provincia di Vibo Valentia, si è verificata una tragica scena: una donna di 55 anni, Assunta Currà, è stata uccisa dal marito durante un tentativo di recuperare le sue proprietà in vista della separazione.

Torna a casa per recuperare le sue cose e l’ex marito le spara: chi era Assunta Currà, uccisa in CalabriaPasquale Calzone ha ucciso la moglie Assunta Currà con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma ... fanpage.it

