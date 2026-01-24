The covenant | la storia di un sergente che molla le armi

THE COVENANT Raimovie ore 19 Con Jake Gyllehaal, Dair Salim e Emily Beecham. Regia di Guy Ritchie. Produzione USA 2023. Durata: 2 ore LA TRAMA Durante la guerra in Afghanistan, un sergente americano e il suo interprete afghano cadono in un imboscata. Il sergente è ferito, ma l'interprete con espedienti rocamboleschi lo porta in salvo. Tornato in America, il sergente darebbe il suo addio alle armi. Senonchè viene a sapere che l'interprete e la sua famiglia rischiano grosso. I talebani hanno messo una taglia sulla loro testa. Il sergente si ributta nell'inferno per pagare il suo debito d'onore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

