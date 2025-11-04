The Covenant | la storia vera dietro al film di Guy Ritchie

Uscito il 21 aprile 2023 con grande successo di critica, The Covenant di Guy Ritchie è liberamente ispirato alle esperienze di molti interpreti mediorientali che hanno lavorato con le forze armate statunitensi durante la guerra in Afghanistan. Piuttosto che adattare l’esperienza personale di un singolo soldato, il film esplora i sacrifici e le conseguenze subite da molti interpreti anonimi che hanno rischiato la vita per la promessa di un futuro migliore. Per mettere in luce questo problema reale e ancora attuale, la storia segue John Kinley (interpretato da Jake Gyllenhaal ), un berretto verde statunitense in servizio in Afghanistan nel 2018. 🔗 Leggi su Cinefilos.it