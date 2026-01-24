Oggi si sono verificate alcune scosse di terremoto in Italia, tra Palermo e la provincia di Pordenone. Alle 6.03, una scossa di magnitudo 3 è stata registrata a circa 5 km da Sclafani Bagni, nel Palermitano. Le autorità monitorano la situazione, senza segnalare danni significativi. Restare informati sulle eventuali evoluzioni è importante per la sicurezza delle comunità coinvolte.

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) - Scossa di terremoto oggi di magnitudo 3 della Scala Richter alle 6.03 a 5 km da Sclafani Bagni (Palermo). E' quanto ha rilevato l'Ingv. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 6.36 nel Friuli nord-orientale. Epicentro dell'evento a 4 chilometri da Andreis (Pordenone); la profondità epicentrale, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici dell'Ogs-Crs per la Protezione civile della Regione, è stata calcolata a 12,3 chilometri di profondità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terremoto, scosse nel Palermitano e in provincia di Pordenone

Terremoto Centro Italia, scosse nella notte in provincia di Isernia e de L’AquilaNella notte, l’Ingv ha registrato due scosse di lieve entità in Italia centrale, rispettivamente nella provincia di Isernia e de L’Aquila, a breve distanza temporale.

