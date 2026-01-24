Terni l’isola spartitraffico per evitare gli incidenti | Sede stradale larga che portava a tagliare la traiettoria

A Terni, l’isola spartitraffico è stata installata per migliorare la sicurezza stradale. La nuova sede stradale più ampia mira a prevenire incidenti, come quelli verificatisi nel 2025 in via Venti Settembre, dove si sono registrati nove incidenti, tra cui un investimento. Questa modifica si inserisce nell’obiettivo di ridurre i rischi e migliorare la viabilità urbana, garantendo maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada.

