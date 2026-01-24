Terni l’azienda PanFix aumenta il premio di risultato per ogni dipendente | Rafforzare le basi su cui costruire il domani

PanFix Italia ha deciso di aumentare il premio di risultato destinato ai propri dipendenti, rafforzando l’impegno verso il capitale umano. Questa iniziativa mira a valorizzare il contributo di ogni individuo e a sostenere la crescita dell’azienda, considerando il benessere dei propri collaboratori come una priorità fondamentale. Con questa misura, PanFix conferma la volontà di costruire un futuro solido e sostenibile, basato su basi di collaborazione e riconoscimento.

Le motivazioni: "Un ulteriore modo per dire grazie a chi, ogni giorno, contribuisce in modo concreto alla crescita dell'azienda". Riconfermato ed aumentato di 1800 euro Un riconoscimento per ogni singolo dipendente. L'azienda PanFix Italia conferma il premio di risultato per i propri dipendenti, aumentando l'importo massimo fino a 1.800 euro annui per ciascun lavoratore: "Una scelta che ribadisce una visione chiara, fondata sulla valorizzazione concreta delle persone e del loro contributo quotidiano ai risultati aziendali". Dopo l'introduzione del premio lo scorso anno l'azienda ternana ha deciso non solo di rinnovare l'iniziativa ma di potenziarla, incrementando l'importo complessivo.

