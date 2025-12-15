Ltc Group rinnova il suo tradizionale gesto natalizio, premiando i dipendenti con un bonus di 2000 euro ciascuno. L'iniziativa, ormai nota come il

Ltc Group, il miracolo di Natale si rinnova: l'azienda dona un bonus di 2000 euro a ogni dipendente

San Giorgio su Legnano (Milano), 15 dicembre 2025 - Ltc premia ancora e rinnova quello che ormai viene definito da molti il miracolo di Natale. Anche quest’anno, infatti, la proprietà della Ltc Group ha deciso di riconoscere un bonus straordinario di fine anno ai propri dipendenti, confermando un gesto che nel 2024 aveva suscitato entusiasmo e riconoscenza diffusi. Per il Natale 2025, circa mille lavoratori riceveranno un bonus di 2000 euro, un segnale forte e concreto di attenzione verso chi ogni giorno contribuisce ai risultati del gruppo. Una notizia che ha acceso sorrisi e applausi tra i dipendenti, in Italia e all’estero. Ilgiorno.it

