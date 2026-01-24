Teresita e Sergio chi sono i genitori di Donatella Rettore | Due persone eccezionali

Teresita e Sergio sono i genitori di Donatella Rettore, artista originaria di Castelfranco Veneto. La loro presenza è stata fondamentale nel percorso di crescita e formazione della cantante, offrendo sostegno e incoraggiamento. Con un ruolo importante nella sua vita, hanno sempre valorizzato l’importanza del lavoro e della dedizione, rappresentando un punto di riferimento stabile e presente nel suo cammino personale e professionale.

Donatella Rettore, artista nata a Castelfranco Veneto, ha avuto dalla sua parte la famiglia e i genitori, Teresita e Sergio, che l’hanno sempre spronata a dare il meglio nel lavoro e non solamente. I due hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita della cantautrice, che hanno però spesso criticato le sue decisioni, come quella di non frequentare l’università e dunque di non laurearsi. Come rivelato proprio a Repubblica, “la laurea mai presa era un cruccio dei miei genitori ”. Raccontando della sua infanzia e in particolare dei suoi genitori singolarmente, Donatella Rettore ha rivelato: “Mia mamma Teresita aveva un carattere forte, era una bellezza tra Alida Valli e Bette Davis, era stata attrice nella compagnia di Cesco Baseggio”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

