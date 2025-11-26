Mini cellulari ai detenuti di ' Ndrangheta | perquisizione della Direzione Antimafia nel carcere di Parma
Sono in corso anche nel carcere di via Burla a Parma, dalle primissime ore della mattinata di mercoledì 26 novembre, le perquisizioni disposte dal Centro Operativo della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, eseguite con il supporto della Polizia Penitenziaria.L'operazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
