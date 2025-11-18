Temporali in Campania prorogata l' allerta meteo | le nuove previsioni

Salernotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora maltempo in Campania e quindi anche a Salerno. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fino alle 14 di domani (mercoledì 19 novembre).Le previsioniProseguiranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

