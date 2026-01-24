Tania Bambaci dalle passerelle al set l' intervista | Recitare mi ha insegnato a non vivere nel giudizio

Tania Bambaci, modella e ora attrice, condivide il suo percorso tra passerelle e set cinematografici. In questa intervista, affronta le sfide di una carriera in evoluzione, le insicurezze, le prove e la maternità. Con un racconto autentico, spiega come il recitare l’abbia aiutata a superare il bisogno di giudizio e ad affrontare i cambiamenti della vita con maggiore serenità.

Tania Bambaci ha imparato a fare spazio dentro di sé prima ancora che fuori. A distinguere ciò che viene imposto da ciò che si sente davvero. Cresciuta in Sicilia, arrivata alla recitazione dopo un percorso nella moda e nei concorsi di bellezza, ha capito presto che apparire non bastava. C’era qualcosa che mancava. O forse, qualcosa che chiedeva di emergere: la voglia di raccontare, di emozionare, di trasformarsi e farsi attraversare da storie che non erano la sua e che pure la toccavano nel profondo. All’inizio, però, non è stato facile. La bellezza, in certi contesti, può diventare un ostacolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

