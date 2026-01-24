Strage Crans-Montana le prime immagini di Moretti dopo la scarcerazione L’ira del governo | Offesa alle vittime

Dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, sono state diffuse le prime immagini dell’uomo, suscitando reazioni ufficiali. Il governo italiano ha espresso forte disappunto, definendo la decisione un’offesa alle vittime della strage di Crans-Montana. La vicenda giudiziaria, ormai in rapido sviluppo, mette in evidenza le tensioni tra Italia e Svizzera e il delicato equilibrio tra giustizia e rapporti diplomatici.

La vicenda giudiziaria che coinvolge Jacques Moretti ha subito una accelerazione improvvisa e controversa nelle ultime ore, scuotendo profondamente gli equilibri diplomatici tra l’Italia e la Svizzera. La diffusione delle prime immagini dell’uomo subito dopo la sua uscita dal penitenziario, trasmesse in esclusiva dal TG2, ha agito come un detonatore per una polemica politica che era già latente ma che ora è esplosa in tutta la sua virulenza. La vista di Moretti nuovamente in libertà, seppur condizionata dal pagamento di una consistente cauzione, ha generato un’ondata di sdegno che ha travalicato i confini delle aule di tribunale per approdare direttamente nelle stanze del potere romano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Crans-Montana, il governo contro la scarcerazione di Moretti: “Vergogna, oltraggio alle vittime”Il governo italiano ha espresso forte reazione alla decisione di scarcerare Jacques Moretti su cauzione a Crans-Montana, definendola un’azione

Crans Montana, Meloni protesta per scarcerazione Moretti: grave offesaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno incaricato l’ambasciatore italiano in Svizzera di esprimere l’indignazione del governo per la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, considerando la gravità del reato, i rischi di fuga e le implicazioni per le indagini.

