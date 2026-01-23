Crans-Montana il governo contro la scarcerazione di Moretti | Vergogna oltraggio alle vittime

Il governo italiano ha espresso forte reazione alla decisione di scarcerare Jacques Moretti su cauzione a Crans-Montana, definendola un’azione

La decisione del tribunale di Sion ha scatenato un’ondata di indignazione che attraversa tutto l’arco politico italiano. Parole durissime, toni senza precedenti, un messaggio chiaro: per Roma quella scarcerazione è inaccettabile. A partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non usa mezzi termini. “Sono indignata”, scrive sui social, definendo la libertà concessa a Moretti “un oltraggio alla memoria delle vittime e un insulto alle loro famiglie”. Palazzo Chigi annuncia che il governo chiederà conto alle autorità svizzere di una decisione che ha riaperto una ferita ancora aperta. Ancora più netto Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

“Un oltraggio alle famiglie delle vittime di Crans-Montana”. “Vergogna”: Tajani e Salvini contro la scarcerazione di MorettiLa recente scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nell’incendio di Crans-Montana che ha causato 40 vittime, ha suscitato forti reazioni da parte della politica italiana.

Crans-Montana, Jacques Moretti libero: un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi. Meloni: «Indignata, oltraggio alle vittime»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion dopo il pagamento di una cauzione di 200.

Crans-Montana, le reazioni del governo alla scarcerazione di Jacques MorettiLa decisione del tribunale di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, ha scatenato la rabbia del governo. Giorgia Meloni ha esp ... msn.com

Strage di Capodanno a Crans-Montana, libero il titolare del locale: ira di MeloniIl tribunale svizzero di Sion scarcerà Jacques Moretti su cauzione. La premier, Tajani e Salvini durissimi: «Offesa alle vittime e alle famiglie» ... cosenzachannel.it

Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che que x.com