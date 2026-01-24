Storie di mare Il fascino di un mestiere

Storie di mare è un evento dedicato alla cultura e all’ambiente marino, che si svolge presso la Mediateca di Grosseto. Un pomeriggio di cinema e riflessione per approfondire il rapporto tra uomo e mare, esplorando il fascino e le sfide di un mestiere che da sempre caratterizza il nostro territorio. Un’occasione per conoscere meglio le tradizioni e le tematiche legate al mondo marittimo della zona.

GROSSETO Il mare entra in Mediateca a Grosseto con un pomeriggio di cinema e riflessione dedicato all'ambiente e alla cultura marina. Oggi alle 17 la Mediateca Digitale della Maremma ospita una rassegna di documentari d'autore che accendono i riflettori su pesca sostenibile, cambiamenti climatici e segreti dell' industria ittica. L'iniziativa rientra in Agridoc, la sezione del Clorofilla Film Festival dedicata al mondo rurale e marino, realizzata insieme alla Festa del Cinema di Mare, Kansassiti, Ccibo Maremma e Le vie dell'orto. Un'occasione pensata per avvicinare il pubblico ai temi dell' ecosistema marino attraverso il linguaggio del cinema documentario.

