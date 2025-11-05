Il fascino del vinile in sei incontri Da Guccini a Vasco storie e segreti
Un percorso dedicato alla musica. Da Francesco Guccini a Lucio Dalla, passando per Vasco Rossi e Gianni Morandi. Ma senza dimenticare l’importanza del vinile, in tutte le sue forme e peculiarità. Così questo sabato alla biblioteca Salaborsa, nella Sala della Musica, si apre la stagione autunnale dedicata a suoni e composizioni, chiamata ’ Storie e mestieri del vinile ’. Sei incontri ad hoc, gratuiti e senza prenotazione. Il filone degli eventi sarà Carlo Santonastaso, grande collezionista di vinili, che sono poi stati donati al Comune dal nipote Andrea. Sono 20mila, ascoltabili in uno spazio magico, la Sala ascolto vinili ideata da Manuele Giannini, in piazza Nettuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
