Stati Uniti riduzione dei finanziamenti alle Nazioni Unite | a rischio i programmi umanitari

Gli Stati Uniti hanno annunciato una significativa riduzione dei fondi destinati alle Nazioni Unite nel 2026, con un investimento di soli 2 miliardi di dollari nei programmi umanitari. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sui progetti di assistenza internazionale, mettendo a rischio le attività di aiuto e solidarietà promosse dall'organizzazione. La diminuzione dei finanziamenti solleva questioni sulla sostenibilità delle iniziative umanitarie a livello globale.

Gli Stati Uniti ridurranno drasticamente i finanziamenti alle Nazioni Unite per il 2026 stanziando, a differenza degli altri anni, solo 2 miliardi di dollari destinati ai programmi umanitari. Gli Stati Uniti, pur confermandosi come principale donatore globale, è passato da 17 a 2 miliardi. A rischio i programmi umanitari e le agenzie. La scelta di stanziare un corrispettivo così basso è in linea con l’attuale politica di Trump, volta a ridimensionare l’impegno internazionale statunitense. Il governo, da gennaio 2025, ha smantellato l’agenzia storica per lo sviluppo (USAID), trasferendo le funzioni residue al Dipartimento di Stato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti, riduzione dei finanziamenti alle Nazioni Unite: a rischio i programmi umanitari Leggi anche: Mosca sfida Washington alle Nazioni Unite: no al Board of Peace, obiettivo due Stati Leggi anche: Netta riduzione delle coltivazioni di oppio in Afghanistan, secondo le Nazioni Unite Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dazi: Usa alla Cina, '18 mesi di tregua poi tariffe su...' - La risposta di Pechino a Trump; Il mondo questa settimana: fondi europei per l'Ucraina, attentato a Bondi Beach, ritiro dell'M23 da Uvira; Trump sigla la Ndaa: impegno vincolato degli Usa in Europa; L’ecosistema startup frena: nel 2025 crescono i round, ma crollano gli investimenti. Stati Uniti, riduzione dei finanziamenti alle Nazioni Unite: a rischio i programmi umanitari - Gli Stati Uniti ridurranno drasticamente i finanziamenti alle Nazioni Unite per il 2026 stanziando, a differenza degli altri anni, solo 2 miliardi di dollari destinati ai programmi umanitari. msn.com

Nel 2026 gli Stati Uniti ridurranno moltissimo i finanziamenti alle Nazioni Unite per scopi umanitari - Gli Stati Uniti hanno detto che nel 2026 daranno alle Nazioni Unite 2 miliardi di dollari per i suoi programmi umanitari: è un contributo cospicuo, che mantiene gli Stati Uniti come il più grande dona ... ilpost.it

Oms verso tagli al personale e riduzione budget di un quinto - Il ritiro degli Stati Uniti ha dunque esacerbato una crisi di finanziamenti più profonda e di fronte a un divario di quasi 600 milioni di dollari quest'anno, l'Oms ha proposto di tagliare il suo ... quotidianosanita.it

