Stati Uniti riduzione dei finanziamenti alle Nazioni Unite | a rischio i programmi umanitari

29 dic 2025

Gli Stati Uniti hanno annunciato una significativa riduzione dei fondi destinati alle Nazioni Unite nel 2026, con un investimento di soli 2 miliardi di dollari nei programmi umanitari. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sui progetti di assistenza internazionale, mettendo a rischio le attività di aiuto e solidarietà promosse dall'organizzazione. La diminuzione dei finanziamenti solleva questioni sulla sostenibilità delle iniziative umanitarie a livello globale.

Gli Stati Uniti ridurranno drasticamente i finanziamenti alle Nazioni Unite per il 2026 stanziando, a differenza degli altri anni, solo 2 miliardi di dollari destinati ai programmi umanitari. Gli Stati Uniti, pur confermandosi come principale donatore globale, è passato da 17 a 2 miliardi. A rischio i programmi umanitari e le agenzie. La scelta di stanziare un corrispettivo così basso è in linea con l’attuale politica di Trump, volta a ridimensionare l’impegno internazionale statunitense. Il governo, da gennaio 2025, ha smantellato l’agenzia storica per lo sviluppo (USAID), trasferendo le funzioni residue al Dipartimento di Stato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

