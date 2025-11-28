1 dicembre sarà una giornata felice per gli appassionati di kung fu panda
la serie cinematografica di Kung Fu Panda in arrivo su Netflix. Dal 1° dicembre 2025, gli abbonati alla piattaforma di streaming potranno rivivere le avventure di Kung Fu Panda, una delle franchises più amate prodotta da DreamWorks. La serie, avviata nel 2008 con il primo episodio, si distingue per aver conquistato pubblico e critica, grazie alla storia di un panda impacciato che sogna di diventare un maestro di kung fu. Un successo che si riflette anche nei numeri, con un incasso globale di oltre 2,3 miliardi di dollari e numerose nomination alle premi Oscar. i film della trilogia originale disponibili su Netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
