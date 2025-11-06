Di terra e di mare venerdì 7 novembre presentazione del libro di Arrighi e Serena a Porta a Mare
Venerdì 7 novembre, alle 18 alle Librerie.coop di Porta a Mare, si terrà la presentazione del libro "Di terra e di mare" (edizioni ETS) di Elisabetta Arrighi e Fabrizio Serena.Il libro racconta la terra e il mare che vanno da Livorno a Vada. Un racconto che nella prima parte è rigorosamente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
