Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta | in campo anche Musetti e Darderi

Seguite in tempo reale la sfida tra Jannik Sinner e Andrea Spizzirri agli Australian Open 2026. La partita rappresenta un importante momento del torneo, con Sinner che cerca di mantenere il suo percorso vincente a Melbourne. In campo anche altri italiani come Lorenzo Musetti e Dario Darderi, in un torneo ricco di appuntamenti e di tennisti di talento.

Sinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner-Spizzirri all’Australian Open in diretta: l’orario d’inizio della partita, in campo anche Musetti e DarderiSegui la diretta di Sinner-Spizzirri agli Australian Open 2026.

Sinner, quando gioca contro Spizzirri? Orario e dove vedere in tv il terzo turno degli Australian Open. In campo pure Musetti e DarderiScopri quando e dove seguire il match di Jannik Sinner contro Michael Spizzirri al terzo turno degli Australian Open.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Elliot Spizzirri all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Spizzirri anticipato stanotte alle 2; Sinner-Spizzirri, quando si gioca agli Australian Open: orario e dove vedere la partita in TV e in streaming; Il calabrese d'America che si allenava con Federer: chi è Spizzirri, l'avversario di Sinner.

Sinner-Spizzirri all’Australian Open in diretta: l’orario d’inizio della partita, in campo anche Musetti e DarderiSinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it

Jannik Sinner affronta Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open 2026: chi vincerà?Jannik Sinner si prepara a affrontare Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open 2026, con l'obiettivo di conquistare un posto agli ottavi di finale. notizie.it

Occhi puntati su Melbourne! Jannik Sinner sfida Spizzirri sabato 24 gennaio non prima delle 2:00 di notte (ora italiana) Io ho già puntato la sveglia! - facebook.com facebook

Origini calabresi, un fratello gemello, va a pesca e gioca a golf: chi è Spizzirri, avversario di Sinner x.com