Sinner che spavento | va sotto lotta con i crampi e rischia di crollare nel 3° set poi rimonta Spizzirri ed è agli ottavi ' La regola del caldo mi ha aiutato'

Jannik Sinner affronta una difficile sfida negli ottavi dell'Australian Open, dopo aver rischiato il crollo nel terzo set a causa di crampi. Nonostante le difficoltà, il talento italiano ha rimontato Spizzirri, sfruttando anche la regola del caldo per favorire la sua prestazione. Un successo che dimostra la tenacia e la capacità di adattamento del giovane atleta in una partita intensa e combattuta.

«Oggi ho faticato fisicamente. Sono stato fortunato con la regola del caldo», ha detto Sinner a fine gara concordando sul fatto che le condizioni più fresche dell'indoor gli si addicevano molto di più rispetto al caldo estenuante dei primi due set. «Con il passare del tempo però mi sono sentito sempre meglio» ha poi aggiunto l'azzurro. Riflettendo sulla sua situazione sul 3-1 nel terzo set, dopo aver perso tanti game di servizio in questa partita quanti ne aveva persi nell'intero torneo 2025, Jannik anche ha detto che stava solo cercando di sopravvivere fino a una pausa più lunga: «È iniziato con le gambe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

