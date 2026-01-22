Jesi il grido d' allarme del Siulp | Commissariato dimenticato | pioggia negli uffici e organico tagliato del 40%

Il Siulp di Jesi segnala un grave stato di abbandono del Commissariato locale, con uffici soggetti a infiltrazioni di acqua e un organico ridotto del 40%. La denuncia evidenzia una situazione di crescente difficoltà, che mette a rischio l’efficienza e la sicurezza della zona. Questa situazione solleva importanti questioni sulla tutela del presidio di legalità nella comunità, richiedendo attenzione e interventi concreti.

JESI – Un presidio di legalità che sembra essere stato cancellato dalle mappe del Ministero. È questa la denuncia che arriva dal Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) al termine di un'affollata assemblea del personale del Commissariato di Jesi.

