siamo tutti umarell di fronte al cantiere del parlamento

Il Parlamento, spesso descritto come un grande cantiere a cielo aperto, rappresenta un luogo di continuo cambiamento e attesa. Come scrittori e osservatori, ci troviamo nella posizione degli umarell: spettatori coinvolti, pronti a commentare e riflettere sugli sviluppi politici senza poter intervenire direttamente. Questa metafora sottolinea la distanza tra chi osserva e chi agisce, evidenziando il ruolo di chi si informa e analizza, rimanendo comunque partecipe di un processo in costante evoluzione.

Il Parlamento è come un grande cantiere a cielo aperto rispetto al quale noi che scriviamo sui giornali siamo, che ci piaccia o meno, nella posizione degli umarell. A me personalmente piace moltissimo, e non ho alcun problema a identificarmi con un vecchino sfaccendato che se ne sta con le mani dietro la schiena a fissare i lavori in corso, affascinato dagli attrezzi e dai materiali. Soprattutto mi piace la parte in cui mi metto a urlare agli operai consigli non richiesti. Per esempio, se vedessi un uomo che tenta di buttar giù un albero pericolante percuotendo la corteccia con un martello pneumatico e un altro che usa una sega elettrica per perforare il manto stradale, difficilmente resisterei alla tentazione di gridare: “Ehi, giovanotti, state sbagliando strumenti: usate la sega per l’albero e il martello pneumatico per l’asfalto!”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

