In Brianza il raduno degli umarell per controllare il maxi cantiere

In Brianza, gli “umarell” si riuniscono anche di domenica per sorvegliare il grande cantiere a Desio. Si tratta di residenti che, con attenzione e pazienza, monitorano i lavori pubblici, contribuendo alla vigilanza e alla trasparenza dei progetti urbanistici. Un senso di comunità che si manifesta nel quotidiano, senza clamori, per mantenere un occhio vigile sull’evoluzione del territorio.

Il maxi cantiere da 5,8 milioni che termina in anticipo e porta più acqua in BrianzaIl maxi cantiere da 5,8 milioni di euro di BrianzAcque, volto a migliorare la rete idrica nei comuni di Concorezzo, Lesmo, Arcore e Usmate Velate, si è concluso con alcuni mesi di anticipo.

