SANTA MARIA NUOVA - Si è servito di un furgone preso a noleggio per scaricare rifiuti edili speciali nel campo di proprietà di un istituto religioso, il Buon Pastore di Ancona. A scoprire il furbetto sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Jesi - San Marcello. L'abbandono è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Getta rifiuti edili nel campo di un istituto religioso, denunciato imprenditore. Violata la proprietà privata: è arrivato con un furgone a noleggio

