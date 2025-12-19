Getta rifiuti edili nel campo di un istituto religioso denunciato imprenditore Violata la proprietà privata | è arrivato con un furgone a noleggio

SANTA MARIA NUOVA - Si è servito di un furgone preso a noleggio per scaricare rifiuti edili speciali nel campo di proprietà di un istituto religioso, il Buon Pastore di Ancona. A scoprire il furbetto sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Jesi - San Marcello. L'abbandono è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

