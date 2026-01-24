Il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico ospiterà domenica 1 febbraio il

Domenica 1 febbraio il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico ospiterà il "Wedding Day", un appuntamento dedicato al settore nuziale e rivolto alle coppie in procinto di sposarsi. L'evento, organizzato nella struttura del Gruppo Batani, si propone come una vetrina per scoprire le novità legate al.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Sfilate, espositori e location: al Grand Hotel una giornata dedicata ai futuri sposiDomenica 1 febbraio, il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico ospiterà il

Bergamo sposi a Treviglio: abiti, location, catering con oltre cinquanta espositori - FotoBergamo Sposi a Treviglio è l’evento dedicato ai futuri sposi, con oltre cinquanta espositori tra abiti, location e catering.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sfilate, espositori e location: al Grand Hotel una giornata dedicata ai futuri sposi; Sfilate, espositori e location: al Grand Hotel una giornata dedicata ai futuri sposi; In centro storico torna la mostrascambio di orologi con pezzi vintage e da collezione; Carnevale 2026: in piazza a Russi maschere, coriandoli e vin brulè.

AGRIGENTO 2026 Il Mandorlo in Fiore si conferma ogni anno una delle feste folkloristiche più belle e partecipate della Sicilia. Anche per questa 78^ edizione ad Agrigento sarà uno spettacolo internazionale di sfilate, balli e culture di popoli diversi tra loro. St - facebook.com facebook