Bergamo sposi a Treviglio | abiti location catering con oltre cinquanta espositori - Foto

Bergamo Sposi a Treviglio è l’evento dedicato ai futuri sposi, con oltre cinquanta espositori tra abiti, location e catering. La manifestazione si svolgerà sabato 24 gennaio con apertura anche domenica 25, dalle 10 alle 19. Un’occasione per conoscere le proposte più interessanti e pianificare il giorno più importante con attenzione e senza fretta.

L’APPUNTAMENTO. Sabato 24 gennaio l’inaugurazione. La fiera sarà aperta anche domenica 25, dalle 10 alle 19. Oltre 50 espositori hanno scelto di partecipare alla 32esima edizione di «Bergamo sposi» nella sua versione trevigliese. Inaugurata nella mattinata di sabato 24 gennaio a TreviglioFiera, la manifestazione è aperta fino alle 19 e poi anche domenica 25 dalle 10 alle 19: ingresso gratuito con registrazione su bergamosposi.it. A «Bergamo sposi» si trovano abiti da sposa e da sposo, idee per la cerimonia, agenzie specializzate in viaggi di nozze, bomboniere e partecipazioni, video e fotografia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

