servono armi non progetti per kyiv

Un documento di 18 pagine, ottenuto da Politico, rivela come l’Unione europea e gli Stati Uniti intendano mobilitare circa 800 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati per sostenere la ricostruzione dell’Ucraina. Questa strategia mira a garantire risorse concrete, anziché concentrarsi su progetti simbolici, rispecchiando un approccio pragmatico e mirato alle reali esigenze del paese.

In un documento di diciotto pagine, ottenuto da Politico, la Commissione europea illustra l'intenzione di Unione europea e Stati Uniti di attrarre 800 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati per aiutare la ricostruzione dell' Ucraina. Il documento è stato definito una tabella di marcia "per un'economia resiliente e in crescita", comprende finanziamenti che dovrebbero estendersi fino al 2040 con un piano operativo immediato di cento giorni. BlackRock, che fornisce consulenza sulla ricostruzione, ha spiegato che però il piano avrà difficoltà ad attrarre investimenti esterni.

