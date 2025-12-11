Armi a Kyiv scontro Forza Italia-Lega | Serio problema politico

Lo scontro tra Forza Italia e Lega sulla consegna di armi a Kyiv evidenzia una divisione politica significativa. Mentre Forza Italia insiste sull’approvazione immediata del decreto di rifinanziamento, la Lega preferisce attendere gli sviluppi del piano degli Stati Uniti, evidenziando tensioni interne alla maggioranza di governo.

Forza Italia ribadisce la necessità di approvare entro fine anno il decreto che rifinanzia l’invio di armi a Kyiv per il 2026, nonostante la richiesta della Lega di attendere gli sviluppi del piano Usa. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ha dichiarato ad Affaritaliani: «Abbiamo sempre detto che secondo noi il provvedimento va approvato entro fine anno nell’ambito degli accordi internazionali ed europei». Sulla possibilità che i ministri leghisti si astenessero in Consiglio dei ministri e successivamente in Parlamento, Nevi sottolinea che «sarebbe certamente un serio problema politico, non ci sono dubbi». 🔗 Leggi su Lettera43.it