Servizio idrico Aica promuove un tavolo tecnico permanente tra i gestori siciliani

L’Azienda idrica dei comuni agrigentini ha annunciato l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra i gestori del servizio idrico integrato in Sicilia. L’obiettivo è favorire il confronto e la collaborazione tra gli operatori del settore, per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del servizio. Questa iniziativa mira a promuovere una gestione condivisa e coordinata delle risorse idriche nell’isola.

L’Azienda idrica comuni agrigentini annuncia la creazione di un tavolo tecnico permanente dei gestori del servizio idrico integrato della Sicilia. Un’iniziativa volta a promuovere il confronto, la condivisione di esperienze e il coordinamento operativo tra i diversi soggetti che gestiscono il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

servizio idrico aica promuoveServizio idrico, Aica promuove un tavolo tecnico permanente tra i gestori siciliani - Danila Nobile e Salvatore Di Bennardo: "L'obiettivo è rafforzare la collaborazione e migliorare la governance del sistema regionale" ... agrigentonotizie.it

