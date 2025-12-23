Servizio idrico Aica promuove un tavolo tecnico permanente tra i gestori siciliani
L’Azienda idrica dei comuni agrigentini ha annunciato l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra i gestori del servizio idrico integrato in Sicilia. L’obiettivo è favorire il confronto e la collaborazione tra gli operatori del settore, per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del servizio. Questa iniziativa mira a promuovere una gestione condivisa e coordinata delle risorse idriche nell’isola.
L’Azienda idrica comuni agrigentini annuncia la creazione di un tavolo tecnico permanente dei gestori del servizio idrico integrato della Sicilia. Un’iniziativa volta a promuovere il confronto, la condivisione di esperienze e il coordinamento operativo tra i diversi soggetti che gestiscono il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Aica rischia il collasso e convoca tavolo tecnico: “Serve sostegno economico, le istituzioni siano unite per salvare il servizio pubblico”
Leggi anche: Servizio idrico, Aica a Schifani: "Restituire le infrastrutture al territorio e garantire il diritto all’acqua"
Acquedotto Favara di Burgio, il caso approda all’Ars: interrogazione di La Vardera.
Servizio idrico, Aica promuove un tavolo tecnico permanente tra i gestori siciliani - Danila Nobile e Salvatore Di Bennardo: "L’obiettivo è rafforzare la collaborazione e migliorare la governance del sistema regionale" ... agrigentonotizie.it
Viva Servizi, per lavori stop servizio idrico per alcune ore - Giovedì 4 settembre interruzione del servizio idrico in via Gioberti e Strada del Castellano ad Ancona. ansa.it
Servizio idrico: eletto il nuovo amministratore delegato di Acque - Pisa, 6 novembre 2025 – Martedì 4 novembre il Consiglio di amministrazione di Acque - lanazione.it
AVVISO ALLA CITTADINANZA Si comunica che il guasto al servizio idrico è stato definitivamente risolto. La distribuzione dell’acqua riprenderà regolarmente a partire da domani. Ringraziamo tutti i cittadini per la pazienza e la comprensione dimostrate in que - facebook.com facebook
"Tassonomia UE e servizio idrico: stato dell'arte e prospettive" In uscita, giovedì 30 ottobre, il Position Paper n. 309 del Laboratorio REF! #REF #LaboratorioREF #Acqua x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.