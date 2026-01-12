Sicurezza sindaco brianzolo fa appello al governo | Servono più militari per città e stazioni

Il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, ha chiesto al governo un aumento della presenza militare nelle stazioni e nei luoghi pubblici della città. La richiesta si basa sulla necessità di rafforzare la sicurezza urbana e di proteggere i cittadini, in linea con la proposta della Lega di potenziare l’operazione Strade Sicure. La questione riguarda l’attenzione alle aree sensibili e la prevenzione di situazioni di rischio.

Più militari nelle stazioni e nei luoghi sensibili cittadini. È la richiesta fatta al governo dal sindaco leghista di Lazzate, Andrea Monti, sostenendo la proposta della Lega di rafforzare l'operazione Strade Sicure.La richiesta"La presenza delle forze armate garantisce un presidio reale dello.

I consiglieri regionali Bigon e Trevisi rilanciano l’appello del sindaco Tommasi chiedendo alla Regione più investimenti su trasporti, casa e sicurezza. #veronanetwork - facebook.com facebook

Il sindaco Lepore vorrebbe aumentare la sicurezza nella zona della stazione x.com

