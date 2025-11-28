Serie C Rimini cancellato dal girone B Matteo Marani | Grave danno al movimento un pensiero ai tifosi
La Figc delibera, la Lega Pro recepisce. E il Rimini non esiste già più sulla cartina del calcio professionistico. Nella tarda mattinata di venerdì (28 novembre) la Lega Pro guidata dal presidente Matteo Marani ha già provveduto a riscrivere la nuova classifica del girone B della serie C e a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
