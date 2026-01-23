Nella partita tra Pisa e Inter, i nerazzurri hanno conquistato una vittoria con il punteggio di 6-2. Nonostante un avvio difficile, con il Pisa in vantaggio di due reti nei primi 23 minuti, l'Inter ha poi preso il controllo del gioco, portando a casa i tre punti. Un risultato che sottolinea la forza e la determinazione della squadra di Inzaghi in una sfida ricca di emozioni.

AGI - L' Inter vince 6-2 contro il Pisa al termine di una partita incredibile, in cui la squadra di Chivu era andata in svantaggio di due reti nei primi 23 minuti. I nerazzurri hanno voltato pagina dopo la sconfitta contro l'Arsenal in Champions League, i tre punti permettono a Lautaro e compagni di andare a +6 dal Milan, in attesa della sfida tra i rossoneri e la Roma di Gian Piero Gasperini. Il Napoli è invece a -9, gli uomini di Conte sfideranno la Juventus di Spalletti. I toscani rimangono all'ultimo posto in classifica, a -3 dalla zona salvezza. È successo di tutto nell'anticipo del venerdì della ventiduesima giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Pisa sogna il 'colpaccio', poi è solo valanga Inter

Zirkzee Juventus: non c'è solo la Roma, un'altra top italiana sogna il colpaccio in attacco. Cosa sta accadendo in queste oreIn queste ore si intensificano le voci di mercato riguardanti Joshua Zirkzee.

