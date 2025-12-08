Lavoro e aziende Confersercenti | Bisogna ridurre il grave peso del fiscal drag
DOMANI dalle 11.30 si terrà a Roma, alle Corsie Sistine in Borgo Santo Spirito, l’assemblea annuale di Confesercenti. A spiegarne i contenuti il presidente nazionale Nico Gronchi. Presidente, la vostra assemblea nazionale ha per titolo "Lavoro, impresa, coesione sociale: le leve per il futuro del Paese". Perché questo tema? "Negli ultimi venti anni il lavoro in Italia si è progressivamente impoverito: salari e redditi da attività indipendenti sono cresciuti poco o per niente. L’inflazione dell’ultimo periodo ha reso questa realtà ancora più evidente. La stagnazione dei redditi da lavoro e di quelli delle piccole e medie imprese è un problema centrale: se non tornano ad aumentare in termini reali, e se non si sostiene con più decisione la piccola e media impresa, la crescita si ferma e si indebolisce anche la coesione sociale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
