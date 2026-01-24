Se questo è un uomo oggi un reading teatrale a Cazzano nel Giorno della Memoria

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, a Cazzano Sant’Andrea si terrà un reading teatrale intitolato “Se questo è un uomo, oggi”. L’evento, previsto alle ore 20, rappresenta un momento di riflessione e memoria dedicato alle vittime dell’Olocausto, promuovendo valori di memoria, rispetto e consapevolezza.

Cazzano Sant’Andrea. In vista della ricorrenza del Giorno della Memoria è in programma martedì 27 gennaio alle 20.30 nella Sala Consiliare del municipio di Cazzano Sant’Andrea il reading teatrale “ Se questo è un uomo, oggi ” dell’attore Antonio Russo. La serata è ad ingresso libero. “Mai come in questo momento storico – spiegano gli organizzatori dell’Assessorato alla Cultura – il capolavoro letterario di Primo Levi deve essere riletto per l’ennesima volta. Il dramma dell’Olocausto deve essere spiegato alle nuove generazioni, per non ripetere un’apocalisse a cui l’umanità ha assistito tra impotenza e complicità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Giornata della memoria: reading letterario e convegno con Angela Ganci "per non dimenticare"Il 27 gennaio si svolge a Palermo, presso l'ex Real Fonderia alla Cala, la Giornata mondiale della Memoria, dedicata a mantenere viva la memoria delle vittime dell'Olocausto.

Galleria dell’Accademia, concerto e reading teatrale col Trio ThesanIn occasione dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, la Galleria dell’Accademia di Firenze ha promosso un intenso programma di eventi celebrativi nel 2025.

