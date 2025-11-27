Quanto si aspetta un' ambulanza? In media oltre 20 minuti interventi ?lumaca? al Sud | la classifica delle città Al Pronto Soccorso attese fino a 8 ore
Su tutte le 110 aziende sanitarie italiane ben 41 hanno tempi superiori i 20 minuti di attesa per un'ambulanza. Lo indica Agenas nell'ultimo rapporto sulle performance di Asl e ospedali,. 🔗 Leggi su Leggo.it
