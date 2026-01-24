scommesse preoccupanti dati da non sottovalutare

Le scommesse rappresentano un fenomeno in crescita che merita attenzione. L’Ausl, da anni, collabora con le scuole per sensibilizzare i giovani sui rischi legati alle dipendenze e promuovere comportamenti responsabili. I professionisti delle dipendenze patologiche intervengono nelle scuole per offrire informazioni e supporto, contribuendo a una maggiore consapevolezza tra gli studenti e alle loro famiglie.

"Sono anni che l’Ausl, con i propri esperti delle dipendenze patologiche si reca nelle scuole; i professionisti parlano con gli studenti per indagare i comportamenti a rischio ma anche quelli virtuosi. Ciò che è emerso nel corso dell’indagine è stato rappresentato con uno spettacolo che possa rafforzare in loro consapevolezza e pensiero critico". E’ quanto dichiara il dottor Roberto Paola, psicologo del Sert in merito al progetto #scelgoio. "È nato durante la pandemia – spiega – e la metodologia chiave è quella del peer education, riconosciuta best practise rispetto alla prevenzione. Formiamo e supportiamo gli studenti delle terze e delle quarte classi negli interventi rivolti ai ragazzi delle prime – sottolinea lo specialista –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

