I dati preoccupanti di Mikel Merino per l’Arsenal contro l’Aston Villa

Justcalcio.com | 6 dic 2025

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Mikel Arteta e Viktor Gyokeres reagiscono dopo la sconfitta dell’Arsenal contro l’Aston Villa (foto di Alex PantlingGetty Images) L’attaccante improvvisato dell’Arsenal Mikel Merino ha disputato una partita pessima contro l’Aston Villa oggi, forse dimostrando che Mikel Arteta deve porre fine a questo esperimento. Il nazionale spagnolo ha svolto piuttosto bene il ruolo di centravanti d’emergenza, segnando nelle ultime partite contro Chelsea e Brentford, ma in generale non può sicuramente essere considerata un’opzione a lungo termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

