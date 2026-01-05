Ha un malore alla guida e perde il controllo dell’auto | 64enne muore dopo lo schianto contro un palo

Un uomo di 64 anni, colto da un malore mentre era alla guida, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo. Nonostante il tempestivo intervento medico, le sue condizioni sono peggiorate e è deceduto alcune ore dopo il ricovero. L’incidente evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai segnali di malessere durante la guida per prevenire situazioni di rischio.

