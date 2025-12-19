Nuova avventura per l' avvocato Bove nuovo libro per Francesco Mangano | doppia presentazione

Dopo il successo di “Un respiro in più”, torna l’avvocato Riccardo Bove nel nuovo libro di Francesco Mangano. Una doppia presentazione segna il ritorno di questo personaggio amato, che ha già conquistato i lettori del foro perugino. Due anni dopo, l’autore ci sorprende ancora con una storia coinvolgente e ricca di spunti, confermando l’affetto per un personaggio che continua a emozionare e sorprendere.

