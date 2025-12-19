Nuova avventura per l' avvocato Bove nuovo libro per Francesco Mangano | doppia presentazione
Dopo il successo di “Un respiro in più”, torna l’avvocato Riccardo Bove nel nuovo libro di Francesco Mangano. Una doppia presentazione segna il ritorno di questo personaggio amato, che ha già conquistato i lettori del foro perugino. Due anni dopo, l’autore ci sorprende ancora con una storia coinvolgente e ricca di spunti, confermando l’affetto per un personaggio che continua a emozionare e sorprendere.
A distanza di due anni da “La Luce delle cose” ritorna in libreria l’avvocato Riccardo Bove, personaggio del foro perugino creato da Francesco Mangano che già dal primo romanzo del 2021 “Un respiro in più” ha suscitato l’interesse di diversi lettori. Edito sempre da Morlacchi Editore, il terzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
