Scavi nella Casa del Jazz a Roma riprenderanno a breve Giannini | Localizzato punto sensibile

A breve riprenderanno gli scavi nella Casa del Jazz a Roma, dove si trova un punto sensibile ancora da esplorare. Il prefetto Lamberto Giannini ha confermato che l’attività non è stata interrotta e che l’intervento si concentrerà su un’antica galleria nel cuore della città, finora mai ispezionata. La ripresa delle operazioni rappresenta un passo importante per approfondire la conoscenza del sito e garantire la sicurezza dell’area.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - - Tra poco ricominceranno gli scavi nella Casa del Jazz. "Riprenderanno a breve, l'attività non è stata interrotta" dice all'Adnkronos è il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, certo dell'urgenza di scavare in quella antica galleria nel cuore di Roma interrata e mai ispezionata fino a oggi. "Ci sono state delle difficoltà tecniche che stiamo superando ma andremo a vedere che cosa c'è là dentro. Qualunque cosa sia, la esploreremo anche con i vigili del fuoco, che ringrazio". "Adesso riteniamo di avere in qualche modo localizzato un punto sensibile - spiega Giannini -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

