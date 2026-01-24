‘Scandalo’ una sfida ai pregiudizi | Riformulare il proprio ruolo oggi

Stasera alle 21 e domani alle 16.30 al teatro Nuovo va in scena “Scandalo” di Ivan Cotroneo. La rappresentazione, con Anna Valle e Gianmarco Saurino, affronta temi come desiderio, genere e potere, mettendo in discussione i pregiudizi e riflettendo sulla rilevanza del proprio ruolo nella società contemporanea. Un’occasione per osservare una narrazione che invita alla riflessione su valori e stereotipi.

Oggi alle 21 edomani alle 16.30 al teatro Nuovo va in scena ‘Scandalo’ di Ivan Cotroneo che attraverso l’incontro tra una donna matura e un uomo più giovane interpretati da Anna Valle e Gianmarco Saurino, smontando i pregiudizi su desiderio, genere e potere. Ce ne parla Saurino, attore che si è fatto amare in ‘Doc’, ‘Il caso Claps’ e ‘Che Dio ci aiuti’. È già stato a Ferrara? "Sì, l’estate scorsa per il concerto dei Massive Attack. Da turista e in incognito sfruttando anche il cappellino. Ero arrivato per tempo, ho avuto modo di girarla e tutto ciò che non sono riuscito a vedere, lo vedrò ora visto che staremo un weekend. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

