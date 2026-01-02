Proposta di legge sul commercio Bitonci incontrerà associazioni di categoria e enti
La Regione del Veneto avvia un percorso di riforma del sistema commerciale regionale, con una nuova proposta di legge sul commercio e misure di sostegno ai negozi di vicinato e ai centri storici. Bitonci incontrerà associazioni di categoria e enti per condividere e approfondire le iniziative volte a rafforzare il settore e favorire uno sviluppo sostenibile e equilibrato del commercio locale.
La Regione del Veneto avvia un percorso di riforma e rilancio del sistema commerciale regionale con una duplice azione: da un lato, una nuova proposta di legge sul commercio, dall’altro, un pacchetto di misure strutturali a sostegno del commercio di vicinato e dei centri storici.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
