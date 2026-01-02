Proposta di legge sul commercio Bitonci incontrerà associazioni di categoria e enti

La Regione del Veneto avvia un percorso di riforma del sistema commerciale regionale, con una nuova proposta di legge sul commercio e misure di sostegno ai negozi di vicinato e ai centri storici. Bitonci incontrerà associazioni di categoria e enti per condividere e approfondire le iniziative volte a rafforzare il settore e favorire uno sviluppo sostenibile e equilibrato del commercio locale.

