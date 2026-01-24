sara hector guida il gigante di spindleruv mlyn conferme da lara della mea

Sara Hector guida il gigante femminile di Spindleruv Mlyn dopo la prima manche, con Lara Della Mea tra le conferme. La gara si presenta aperta, con cinque atlete racchiuse in meno di cinque decimi. La seconda manche sarà decisiva per stabilire la vincitrice di questa competizione, che promette un confronto serrato tra le migliori sciatrici.

Grande lotta per la vittoria dopo la prima manche del gigante femminile di Spindleruv Mlyn. Nel giro di cinque decimi ci sono cinque atleti, poi la classifica si spacca completamente. In testa alla classifica c’è la svedese Sara Hector, ma sono veramente vicine anche la svizzera Camille Rast, l’austriaca Julia Scheib e le americane Mikaela Shiffrin e Paula Moltzan. In Top-10 c’è anche Lara Della Mea, che poteva fare qualcosa di più, ma può giocarsi le posizioni a ridosso delle prime cinque. Il vantaggio di Hector su Rast è davvero minimo, visto che a dividere la svedese e la svizzera sono solo due centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

