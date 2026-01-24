Segui in tempo reale le gare di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026. Hector si posiziona in testa nel gigante, mentre l’attesa cresce per Della Mea. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione e clicca sui link per seguire la diretta completa delle prove maschili a Kitzbuehel.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 10.11 HECTOR AL COMANDO! La campionessa olimpica sopravanza Rast per soli 2 centesimi! 10.10 La svedese Sara Hector è dietro di 0.12 al primo intermedio, ma avanti di 0.12 al secondo. 10.10 Scheib è lì: seconda a 24 centesimi. E sappiamo quanto l’austriaca sia devastante nelle seconde manche. 10.09 Al terzo rilevamento Scheib è dietro di 39 centesimi. 10.08 Moltzan si porta a soli 51 centesimi da Rast. Ora il momento della verità: c’è la dominatrice stagionale, l’austriaca Julia Scheib. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Hector balza al comando. Attesa per Della Mea

Gigante donne Spindleruv Mlyn LIVE! L'ultimo prima delle Olimpiadi: Della Mea leader, assenti Goggia e Brignone, Scheib favoritaSPINDLERUV MLYN - Ottavo gigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, l'ultimo prima dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. Italia al via con ... eurosport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, la startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA

